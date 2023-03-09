Криминал 09 марта 2023, 19:03 Житель Магнитогорска зарезал дочь из-за аморального образа жизни

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Житель Магнитогорска в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственную дочь. Причиной послужило поведение женщины. Об этом сообщила «Губерния — Южный Урал».

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поссорился с дочерью, которая также была пьяна. Мужчина предъявил ей претензии за алкоголизм и неправильное воспитание двоих детей. Отец ударил дочь, а после схватил нож и несколько раз ранил в грудь и живот.

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Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство», написали Nation News.

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