Криминал 11 августа 2023, 08:00 Житель Магадана умер после нападения во дворе дома стаи собак СКР начал проверку после гибели покусанного собаками жителя Магадана в реанимации Freepik

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В одном из дворов Магадана стая бездомных собак напала на мужчину. Он умер в реанимации. Следственное управление СКР по Магаданской области устроило процессуальную проверку.

«Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание», — сообщили следователи.

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Для того чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначили экспертизу. Следком инициировал процессуальную проверку.

Искусанного 46-летнего мужчину без сознания нашли ночью 9 августа во дворе дома на площади Горького, сообщил сайт hab.kp.ru. Четыре собаки окружили его и одновременно напали. Пострадавшего госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ, но не смогли спасти.

В Оренбурге в апреле стая собак загрызла мальчика, сообщили «Известия». Животные напали на него возле гаражей рядом с домом.