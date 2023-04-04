Криминал 04 апреля 2023, 15:36 Житель Люберец через антенну на крыше пятиэтажки транслировал запрещенную радиостанцию ФСБ задержала жителя Люберец за трансляцию запрещенной в России радиостанции

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Мужчину из Люберец обвинили в трансляции запрещенного в России «Радио Свобода»*. Он сознался, что установил на крыше пятиэтажки антенну и передавал сигнал через ретранслятор из своей квартиры, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Радиолюбитель жил на втором этаже одной из пятиэтажек на Октябрьском проспекте. Он сделал радиопередатчик, установил на крыше антенну, протянул провод через окно в квартиру, чтобы транслировать радиосигнал на столичный регион. Об этом узнали силовики и сотрудники Роскомнадзора, завели дело по статье 13.4 Кодекса об административных правонарушениях России за нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот и задержали мужчину.

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Он показал оперативникам оборудование и сказал, что поставил антенну для себя — любил слушать «Радио Свобода»*, а в эфир пустил ради хулиганской выходки. Мужчина сказал, якобы не знал о запрещении вещания этих радиостанций на территории России и не выступал против проведения спецоперации.

Его привлекли к административной ответственности. По словам пресс-службы, расследование продолжили. Правоохранители рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела за распространение заведомо ложной информации о деятельности российской армии в ходе спецоперации на Украине.

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