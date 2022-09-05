Криминал 05 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Житель Липецка стал фигурантом дела о мошенничестве при продаже инструментов

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Житель Липецкой области стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества. Сотрудники местного УМВД задержали мужчину по подозрению в обмане покупателей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на «Питерские заметки».

По данным сотрудников полиции, мужчина размещал в интернете объявления о продаже строительных инструментов и оборудования. Цены для привлечения покупателей он размещал ниже рыночных. Злоумышленник связывался с потенциальными покупателями, получал предоплату и переставал выходить на связь.

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Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Мужчину удалось задержать. Его поместили под домашний арест.

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