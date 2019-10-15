Житель Ленобласти зарубил топором старшего брата

По данным издания, горожане обнаружили труп мужчины около домов на улице Волкова. По одной из версий, братья сильно поссорились. Один из участников конфликта схватился за топор и ударил им оппонента по голове, после чего спрятал тело погибшего, забросав его листьями и строительным мусором. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.