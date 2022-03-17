Житель Ленобласти зарезал знакомого в гостях

Поножовщина произошла в одном из домов в городе Сертолово Ленинградской области. Мужчина зарезал приятеля, к которому зашел в гости. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

Ситуация произошла во вторник, 15 марта, во Всеволожском районе. Злоумышленник пришел в гости к своему приятелю, однако в какой-то момент между ними завязалась ссора. Нападавший минимум четыре раза ударил опонента ножом в шею, грудь, живот и по конечностям.

Пострадавшего госпитализировали, а гостя задержали. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.