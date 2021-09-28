Житель Ленобласти заминировал свою квартиру

Житель Ленинградской области заминировал свою квартиру. ЧП произошло в Кировске. Из здания эвакуировали 24 человека, сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, хозяин заминированной квартиры решил таким образом испугать мигрантов, которые якобы захватили жилплощадь, для этого он установил растяжку с гранатой в дверном проеме, уточнил «Mash на Мойке». По информации Telegram-канала, у мужчины есть проблемы с употреблением запрещенных наркотических веществ.

Одна из жительниц дома сообщила, что на место прибыли машины МЧС, полиции и ФСБ. Пока в здание никого не пускают. Вскоре людей планируют пустить в одну из школ, уточнила женщина.

Источник Shot уточнил, что после проверки было установлено, что в проеме находился муляж гранаты.