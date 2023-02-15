Криминал 15 февраля 2023, 18:56 Житель Ленобласти выстрелил в соседа из-за шума

Читать 360tv в

Жителя Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области задержали. По предварительным данным, мужчина выстрелил в соседа из-за шума. Об этом сообщило издание Peterburg2.

Реклама

Как установили следователи, 49-летний мужчина начал ссору со своим соседом из-за шума. В какой-то момент злоумышленник схватил пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него сквозное ранение бедра и перелом, написал Nation News.