Житель Ленобласти сбил автоинспектора на угнанном BMW
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Ленобласти, который в минувшую пятницу угнал каршеринговое авто и сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК.
По данным издания, 15 ноября молодой человек угнал каршеринговое BMW, взломав аккаунт другого пользователя. Он попытался скрыться от автоинспекторов, сбив одного из них. Позднее правоохранители задержали угонщика и возбудили уголовное дело. Сейчас задержанный заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.