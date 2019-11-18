Житель Ленобласти сбил автоинспектора на угнанном BMW

По данным издания, 15 ноября молодой человек угнал каршеринговое BMW, взломав аккаунт другого пользователя. Он попытался скрыться от автоинспекторов, сбив одного из них. Позднее правоохранители задержали угонщика и возбудили уголовное дело. Сейчас задержанный заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.