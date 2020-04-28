Житель Ленобласти развращал школьницу в соцсетях

По данным издания, задержанный переписывался с шестиклассницей в соцсетях и совершал в ее отношения развратные действия. Мужчину поместили в СИЗО. Правоохранители подтвердили его участие в преступлении.

Ранее стражи правопорядка поймали другого растлителя несовершеннолетних. 39-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев развращал шестиклассника. В отношении извращенца возбудили уголовное дело.