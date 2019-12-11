Житель Ленобласти пытался зарезать возлюбленную

8 декабря ночью Иван Ф. на улице возле дома напал с ножом на свою 33-летнюю сожительницу. Женщина получила травмы, но выжила. Ее госпитализировали.

9 декабря подозреваемого задержали в поселке Анино. На следующий день на него завели уголовное дело о покушении на убийство, сообщил портал «Дни.ру».