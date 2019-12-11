Житель Ленобласти пытался зарезать возлюбленную
В деревне Куттузи Ломоносовского района Ленинградской области мужчина нанес сожительнице множество ударов ножом. Выжившую женщину доставили в больницу, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
8 декабря ночью Иван Ф. на улице возле дома напал с ножом на свою 33-летнюю сожительницу. Женщина получила травмы, но выжила. Ее госпитализировали.
9 декабря подозреваемого задержали в поселке Анино. На следующий день на него завели уголовное дело о покушении на убийство, сообщил портал «Дни.ру».