Житель Ленобласти прирезал собутыльника

По данным издания, в ночь на 27 сентября в деревне Ломаха между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Они распивали алкоголь в доме-бытовке и сильно повздорили. В какой-то момент подозреваемый схватился за нож и несколько раз ударил им оппонента в шею и грудь. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.