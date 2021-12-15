Житель Ленобласти попытался ограбить магазин, угрожая ножом

Житель Ленинградской области попытался вынести из магазина продукты, угрожая при этом сотруднице ножом. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 14 декабря в магазине на улице Романтиков в городе Кириши. Мужчину удалось задержать на месте происшествия. У него отобрали два ножа и доставили в полицейский участок. Выяснилось, что ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности. Возбуждено уголовное дело.