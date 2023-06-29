Криминал 29 июня 2023, 18:53 Житель Ленобласти получил срок за убийство, совершенное 10 лет назад

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Житель Ленинградской области отправится в тюрьму за совершенное 10 лет назад убийство. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

Преступление произошло весной 2011 года. Тогда полиция обнаружила тело с ремнем на шее неподалеку от дороги Кириши — Смолино. Завершить расследование удалось лишь в прошлом году. Выяснилось, что преступник и жертва были знакомы. Мужчина задушил оппонента ремнем из-за ссоры.

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Свою вину злоумышленник признал. Его приговорили к заключению сроком на шесть лет в колонии строгого режима, написала Neva.Today.