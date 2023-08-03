Криминал 03 августа 2023, 23:14 Житель Ленобласти пойдет под суд за убийство во время перестрелки в кафе

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Жителя Ленинградской области обвинили в убийстве и покушении на убийство в Шлиссельбурге. В ближайшее время он предстанет перед судом. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

В одном из кафе Шлиссельбурга 25 февраля 2021 года поссорились посетители. Между ними произошла перестрелка.

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В результате один из участников конфликта убил другого выстрелом из огнестрельного оружия. Еще один человек попал в больницу.