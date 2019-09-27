Житель Ленобласти отправил другу в СИЗО квадрокоптер с наркотиками и попался

По данным издания, в феврале этого года обвиняемый приобрел несколько граммов гашиша и немного марихуаны. Как следует упаковав их, он запустил квадрокоптер с пакетиками в изолятор, где находился его товарищ. Это происходило в ночь на 23 февраля в поселке Тельмана. Адресат так и не получил долгожданную посылку. Отправителя задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Молодого человека ждет скамья подсудимых.