«Невские новости»: житель Ленобласти обстрелял чужие балконы из ружья | 360°

Криминал 14 октября 2022, 18:48 Поделиться Telegram

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Viber «Невские новости»: житель Ленобласти обстрелял чужие балконы из ружья

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Полицейские задержали мужчину, который обстрелял чужие балконы из охотничьего карабина в Ленобласти. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

В полицию обратились жители квартир, которые обнаружили на своих балконах следы от пуль. Где-то были разбиты стекла.

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Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он был пьян. Мужчина также заявил, что целился в лес. Расследование продолжается.

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