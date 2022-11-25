Криминал 25 ноября 2022, 06:06 Житель Ленобласти обманул двух пенсионерок на миллион рублей

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Житель Ленинградской области обманул двоих пенсионерок более чем на один миллион рублей. Злоумышленник убедил женщин в том, что их родственники попали в ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодой человек заявил, что их якобы пострадавшим родственникам требуются деньги, чтобы решить проблемы с законом. После этого женщины передали ему средства.

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Задержать злоумышленника удалось 23 ноября. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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