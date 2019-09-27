Житель Ленобласти напился и зарубил дядю топором

По версии следствия, 22 сентября 57-летний мужчина выпивал вместе со своим 35-летним племянником у себя дома в Луге. Мужчины повздорили и злоумышленник ударил несколько раз дядю ножом в грудь и голову. Он также нанес родственнику множество ударов обухом топора и лопатой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.