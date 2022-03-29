Житель Ленобласти избил собутыльника молотком
Грузчик из деревни Горелово Ленинградской области избил своего приятеля во время застолья. Удары злоумышленник наносил молотком. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на 78.ru.
Конфликт между мужчинами завязался в тот момент, когда они распивали алкоголь. Злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов молотком, после чего 46-летнего мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, колото-резаные раны груди, переломы голени и кистей рук.
Полицейские задержали нападавшего и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим.