Жителя Ленинградской области будут судить за избиение пассажира метро

Прокуратура Василеостровского района направила в суд уголовное дело против жителя Ленинградской области. Мужчина избил троих пассажиров метро. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла летом 2021 года в вагоне поезда, который двигался от станции метро «Беговая» до «Приморской». Следователи выяснили, что мужчина спровоцировал конфликт, после чего устроил драку.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия, на транспорте общего пользования».