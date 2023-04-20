Криминал 20 апреля 2023, 23:04 Житель Ленобласти хранил в комоде боеприпасы

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Полицейские Ленинградской области обнаружили у 60-летнего жителя поселка Важины Подпорожского района боеприпасы. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Полицейские провели обыск с доме в субботу, 15 апреля. Там они обнаружили пять банок с этикеткой охотничьего пороха, две металлические емкости из-под кофе и одну стеклянную с неизвестным веществом. Все это злоумышленник хранил в комоде.

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Экспертиза показала, что вещества являются дымным и бездымным порохом. Против мужчины возбудили уголовное дело.