Криминал 24 августа 2023, 16:59 Житель Ленинградской области зарезал мужчину

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Житель города Никольское Ленинградской области зарезал мужчину ножом. Об этом сообщил сайт Piter.TV.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на лестничной площадке дома по улице Школьной. В ходе ссоры 40-летний местный житель схватил нож и ударил им потерпевшего, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела, ранее нападавший уже был судим.