24 августа 2023, 16:59
Житель Ленинградской области зарезал мужчину
Житель города Никольское Ленинградской области зарезал мужчину ножом. Об этом сообщил сайт Piter.TV.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на лестничной площадке дома по улице Школьной. В ходе ссоры 40-летний местный житель схватил нож и ударил им потерпевшего, от полученных ранений тот скончался.
Реклама
Отмечается, что сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела, ранее нападавший уже был судим.
Ленинградская область
Преступления
Реклама
Реклама