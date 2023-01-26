26 января 2023, 17:45
Житель Ленинградской области во время застолья убил приятеля
В Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Об этом написала Neva.Today.
По данным следствия, в понедельник в Тихвинском районе мужчина во время распития спиртных напитков с приятелями схватил нож и ранил знакомого в область шеи, а после обратился в полицию.
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Также во время застолья был ранен еще один мужчина. Его госпитализировали. Сообщается, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.
Убийства
Ленинградская область
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