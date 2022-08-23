Житель Ленинградской области устроил стрельбу в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали злоумышленника, который устроил стрельбу на Тверской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на информированный источник.

Злоумышленником оказался житель Ленинградской области 1987 года рождения. В момент происшествия он находился в состоянии опьянения. Сотрудники органов изъяли у него травматический пистолет. На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передали Nation News.