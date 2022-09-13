Пьяный житель Ленинградской области угнал автомобиль и попал в аварию | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 23:52 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный житель Ленинградской области угнал автомобиль и попал в аварию

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В Мурино пьяный мужчина украл автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью в один миллион рублей и попал на нем в ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «Мегаполис».

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию и рассказал, что неизвестный угнал его машину, которая была припаркована на Яхтенной улице.

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В аварию на чужом автомобиле угонщик попал 11 сентября. Полицейские смогли задержать злоумышленника. На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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