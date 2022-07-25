Житель Ленинградской области стал фигурантом дела об угоне такси в Ломоносовском районе

Житель поселка Аннино Ленинградской области, который ранее был судим, угнал такси крупного агрегатора. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Информация об угоне авто поступила 22 июля. Представитель компании, которая владеет машиной, рассказал полицейским, что неизвестный похитил Renault Logan. На следующий день сотрудники органов задержали подозреваемого в поселке Аннино на улице 10-й Пятилетки. Против ранее судимого 43-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.