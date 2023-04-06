06 апреля 2023, 00:45
Житель Ленболасти расстрелял двух домашних собак
Неизвестный злоумышленник расстрелял двух собак на территории коттеджного поселка «Можайский парк» Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные ГУ МВД по региону.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала о происшествии. На место приехали сотрудники полиции, которые опросили 51-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что гулял с собаками и в период с 20:30 до 21:00. В этот момент в животных выстрелил неизвестный злоумышленник.
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На данный момент полицейские пытаются выявить личность нападавшего.
Живодеры
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