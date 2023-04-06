Криминал 06 апреля 2023, 00:45 Житель Ленболасти расстрелял двух домашних собак

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Неизвестный злоумышленник расстрелял двух собак на территории коттеджного поселка «Можайский парк» Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала о происшествии. На место приехали сотрудники полиции, которые опросили 51-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что гулял с собаками и в период с 20:30 до 21:00. В этот момент в животных выстрелил неизвестный злоумышленник.

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На данный момент полицейские пытаются выявить личность нападавшего.