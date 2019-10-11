Житель Кузнецка хранил 3,5 тысячи литров нелегального алкоголя
Суд в Пензенской области признал вину 48-летнего мужчины, который хранил огромное количество нелегального алкоголя, сообщил сайт «Пенза пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В гараже у знакомой мужчина хранил 660 пятилитровых канистр этилового спирта и 304 полулитровые бутылки алкоголя. Стоимость их превышала 213 тысяч рублей.
Всего органы правопорядка изъяли у мужчины 3500 литров алкогольной продукции. Решением суда мужчине назначили штраф в 400 тысяч рублей.
Нелегальный бизнесмен подал апелляцию, одна суд ее не удовлетворил.