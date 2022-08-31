Житель Кузбасса забил до смерти любовницу за отказ приготовить ему ужин

Жительница Кемеровской области умерла в больнице после жестокого избиения своим любовником. По предварительным данным, мужчина напал на нее за отказ приготовить ужин. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Следователи установили, что пара распивала спиртное дома. Во время отдыха мужчина попросил сожительницу приготовить еду, но она не стала это делать. Тогда между ними началась ссора, от оскорблений пара быстро перешла к рукоприкладству.

В итоге женщина получила очень тяжелые травмы и потеряла сознание. Ее любовник вызвал скорую помощь только через несколько часов. В больнице пострадавшая умерла.

По факту случившегося возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемого быстро задержали.

Он признал вину, стал сотрудничать со следствием. Суд по ходатайству отправил его в СИЗО. Ранее мужчина уже был судим. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.