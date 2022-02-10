Житель Кузбасса украл у бывшей жены телефон во время конфликта

Кузбассовец ограбил свою бывшую жену во время конфликта. На преступление мужчина решил пойти из-за возникшей ссоры. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

Во время конфликта злоумышленник вырвал из рук бывшей супруги мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

Задержать мужчину удалось в Мариинске на улице Антибесской. Выяснилось, что подозреваемый является жителем Усть-Чебулы. Сейчас с ним работают сотрудники полиции, передали «Дни.ру».