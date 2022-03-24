Житель Кузбасса убил таксиста и угнал его машину, чтобы сходить на свидание

20-летний молодой человек убил таксиста и угнал его машину, чтобы сходить на свидание. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, преступник вызвал такси, но у него не было денег, чтобы оплатить поездку. Тогда он избил таксиста и выкинул его из машины. А потом сел за руль и поехал на встречу с девушкой.

Тело водителя обнаружили прохожие. Злоумышленника задержали.