Житель Кузбасса убил сожительницу за приглашение пообедать

50-летний житель города Ленинска-Кузнецкого убил свою сожительницу. Причиной стала попытка женщины позвать позвать нападавшего к столу. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в ноябре прошлого года. Подозреваемый выпивал вместе с сожительницей и ее подругой, после чего отправился спать. В этот момент женщина приготовила поесть и позвала подозреваемого к столу. Однако эта просьба мужчине понравилась.

«Разозлившись, он пришел на кухню и ударил потерпевшую ножом в грудь. Подруга, которая стала очевидцем произошедшего, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей, злоумышленник был задержан», — рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.