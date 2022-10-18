Житель Кузбасса повредил шины минимум десяти машин | 360°

Криминал 18 октября 2022, 15:45 Житель Кузбасса повредил шины минимум десяти машин

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Неизвестный злоумышленник порезал шины нескольких автомобилей, которые были припаркованы рядом с многоквартирным домом. На данный момент его разыскивают сотрудники полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу кузбасского МВД.

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Ситуация произошла в Прокопьевска Кемеровской области. Мужчина повредил машины в Рудничном районе и в районе Тырган. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что мужчина испортил шины по меньшей мере десяти авто. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».