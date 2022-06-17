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    17 июня 2022, 02:03

    Житель Кузбасса на протяжении нескольких лет насиловал мальчика

    Арина Бобкова

    20-летний житель Кузбасса на протяжении нескольких месяцев насиловал 13-летнего мальчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

    Мужчина совершал преступления против мальчика в период с сентября по декабрь 2020 года. Школьник рассказал о случившемся соседям, которые обратились в полицию.

    Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

    «Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал», — рассказали в ведомстве.

    Мужчину приговорили к 10 годам в колонии общего режима.