Житель Кузбасса на протяжении нескольких лет насиловал мальчика

20-летний житель Кузбасса на протяжении нескольких месяцев насиловал 13-летнего мальчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

Мужчина совершал преступления против мальчика в период с сентября по декабрь 2020 года. Школьник рассказал о случившемся соседям, которые обратились в полицию.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал», — рассказали в ведомстве.

Мужчину приговорили к 10 годам в колонии общего режима.