Житель Курской области разобрал дом соседа, чтобы построить свой

Дом потерпевшего находился через несколько улиц от участка злоумышленника. Пока владелец был в командировке, предприимчивый «строитель» вытаскивал необходимые ему материалы прямо из постройки.

Соседи не раз видели его на чужой территории, однако мужчина уверял, что просто помогает владельцу, пока тот в отъезде, сообщило ИА Nation News.

По возвращении хозяин нашел практически разобранное строение и обратился к правоохранителям.

Проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.