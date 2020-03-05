Житель Курской области разобрал дом соседа, чтобы построить свой
В Курской области мужчина около двух месяцев воровал стройматериалы с чужого участка, чтобы возвести собственный дом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД.
Дом потерпевшего находился через несколько улиц от участка злоумышленника. Пока владелец был в командировке, предприимчивый «строитель» вытаскивал необходимые ему материалы прямо из постройки.
Соседи не раз видели его на чужой территории, однако мужчина уверял, что просто помогает владельцу, пока тот в отъезде, сообщило ИА Nation News.
По возвращении хозяин нашел практически разобранное строение и обратился к правоохранителям.
Проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.