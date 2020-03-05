    05 марта 2020, 02:18

    Житель Курской области разобрал дом соседа, чтобы построить свой

    Ирина Нагайникова

    В Курской области мужчина около двух месяцев воровал стройматериалы с чужого участка, чтобы возвести собственный дом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД.

    Дом потерпевшего находился через несколько улиц от участка злоумышленника. Пока владелец был в командировке, предприимчивый «строитель» вытаскивал необходимые ему материалы прямо из постройки.

    Соседи не раз видели его на чужой территории, однако мужчина уверял, что просто помогает владельцу, пока тот в отъезде, сообщило ИА Nation News.

    По возвращении хозяин нашел практически разобранное строение и обратился к правоохранителям.

    Проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.