28 февраля 2023, 22:28
Житель Курганской области застрелил супругу и покончил с собой
Житель Курганской области застрелил свою супругу в ходе ссоры, после чего покончил с собой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт следственного управления СК РФ по региону.
Как предположили следователи, преступление злоумышленник совершил 27 февраля. Он приехал к родственникам жены в село Красная Нива Шадринского округа. Между парой завязалась ссора, из-за чего мужчина начал угрожать погибшей охотничьим ружьем.
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Женщина попыталась сбежать, однако муж выстрелил ей в область тела и головы. В результате она погибла на месте происшествия.
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После этого мужчина совершил суицид.
Убийства
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