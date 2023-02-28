Криминал 28 февраля 2023, 22:28 Житель Курганской области застрелил супругу и покончил с собой

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Житель Курганской области застрелил свою супругу в ходе ссоры, после чего покончил с собой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт следственного управления СК РФ по региону.

Как предположили следователи, преступление злоумышленник совершил 27 февраля. Он приехал к родственникам жены в село Красная Нива Шадринского округа. Между парой завязалась ссора, из-за чего мужчина начал угрожать погибшей охотничьим ружьем.

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Женщина попыталась сбежать, однако муж выстрелил ей в область тела и головы. В результате она погибла на месте происшествия.

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После этого мужчина совершил суицид.