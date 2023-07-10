Криминал 10 июля 2023, 17:57 Житель Курганской области предстанет перед судом за угрозу убийством и изнасилование

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Суд рассмотрит дело жителя Катайского района Курганской области, который обвиняется в изнасиловании и угрозе убийством. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей знакомой, после чего изнасиловал ее. Потерпевшая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

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Отмечается, что местного жителя заключили под стражу.