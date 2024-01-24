Криминал 24 января 2024, 18:03 Житель Курганской области предстанет перед судом за убийство знакомого и попытку убийства жены

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Суд рассмотрит дело жителя Каргапольского округа Курганской области, который обвиняется в убийстве знакомого и в попытке расправиться с женой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, семья обвиняемого пришла в гости к соседям. Мужчина приревновал свою жену к знакомому. Он сходил домой за ружьем, вернулся и выстрелил в мужчину. После этого обвиняемый навел ружье в сторону супруги, но очевидцы успели выбить оружие из рук.

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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте.