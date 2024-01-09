Криминал 09 января 2024, 16:31 Житель Курганской области предстанет перед судом за убийство женщины в новогоднюю ночь

Читать 360tv в

Суд рассмотрит дело жителя Курганской области, который зарезал знакомую в новогоднюю ночь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СКР по региону.

По версии следствия, между обвиняемым и женщиной во время праздничного застолья произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им потерпевшую в грудь, от полученных ранений она скончалась в больнице.

Реклама

Отмечается, что местный житель признал свою вину.