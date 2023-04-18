Криминал 18 апреля 2023, 16:26 Житель Курганской области предстанет перед судом за покушение на убийство охранника кафе

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Житель Катайска в Курганской области предстанет перед судом за то, что восемь раз выстрелил из травматического пистолета в охранника кафе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт СУ СК России по региону.

По версии следствия, находясь около кафе, мужчина не менее восьми раз выстрелил в своего приятеля, который работал охранником в заведении. Помощь потерпевшему оказали очевидцы, раненого мужчину передали медикам.

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Отмечается, что стрелявший с места преступления скрылся. Ранее мужчина уже был судим.