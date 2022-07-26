Житель Курганской области 9 лет прятался от полиции из-за дела о сбыте наркотиков

Житель Кетовского района Курганской области на протяжении девяти лет скрывался от федерального розыска. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областного УМВД.

Все это время мужчина находился в Челябинске, переезжая с одного съемного жилья на другое. Накануне 51-летнего подозреваемого удалось задержать. Его заключили под стражу. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет заключения.