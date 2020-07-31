Житель Кургана заставил ребенка смотреть порнографические фильмы

Отчим заставил девятилетнего ребенка смотреть порнографические фильмы в Макушинском районе Курганской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«В октябре прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в автомобиле со своим пасынком 2010 года рождения, принудил последнего к просмотру на своем сотовом телефоне видеозаписей порнографического характера», — рассказали сотрудники правоохранительных органов, информирует сайт Ura.ru.

Уточняется, что мать мальчика остановила мужчину. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. Помимо прочего, подтвердилась вина в публичной демонстрации порнографических материалов несовершеннолетним.

Житель Кургана был приговорен к наказанию в виде лишения свободы.