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    23 июля 2021, 13:51

    Житель Кургана вывел более полутора миллиона рублей в Казахстан за несуществующее зерно

    Полина Гребенщикова

    Курганский суд вынес приговор мужчине, который выводил деньги в Казахстан за несуществующее зерно по подложным документам. Об этом сообщило Ura.ru.

    Житель Кургана вывел более полутора миллиона рублей в Казахстан за несуществующее зерно

    В 2017 году житель Кургана предоставил в банк фальшивый договор о поставке зерна и платежное поручение к нему. В тот же день со счета курганской компании на счет компании, зарегистрированной в Казахстане, было переведено более 1,6 миллиона рублей.

    Преступление выявили сотрудники таможни. Мужчина получил 2,5 года условного срока.