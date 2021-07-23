Житель Кургана вывел более полутора миллиона рублей в Казахстан за несуществующее зерно

Курганский суд вынес приговор мужчине, который выводил деньги в Казахстан за несуществующее зерно по подложным документам. Об этом сообщило Ura.ru.

В 2017 году житель Кургана предоставил в банк фальшивый договор о поставке зерна и платежное поручение к нему. В тот же день со счета курганской компании на счет компании, зарегистрированной в Казахстане, было переведено более 1,6 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники таможни. Мужчина получил 2,5 года условного срока.