Криминал 14 июня 2023, 14:19 Житель Кургана вместе с сыном закопал тело убитой женщины

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Житель Кургана до смерти избил женщину. Избавиться от тела ему помог сын. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

Преступление мужчина совершил в 2010 году. Он распивал алкоголь вместе со знакомой женщиной. В какой-то момент между ними возник конфликт, и злоумышленник до смерти избил оппонентку. Закопать тело ему помог сын.

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Обнаружить труп удалось спустя несколько месяцев. В 2022 году сотрудники полиции доказали причастность обвиняемого к преступлению. В результате мужчину приговорили к заключению сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.