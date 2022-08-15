Житель Кургана угнал машину и въехал в забор в попытках скрыться от полиции

Житель села Белозерское угнал автомобиль своей знакомой и устроил ДТП в Кургане, когда скрывался от сотрудников полиции. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт управления МВД России по Курганской области.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что ее родственник похитил автомобиль Lada Vesta, в котором был оставлен ключ зажигания.

Угнанный автомобиль сотрудники орагнов обнаружили в Кургане. Они попытались остановить злоумышленника, однако тот отказался выполнять требования и решил скрыться. Во время погони мужчина въехал в забор.

«Установлено, что за рулем находился 40-летний ранее судимый житель Белозерского района. Он управлял машиной без документов. Подозреваемый признался в угоне, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.