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    15 августа 2022, 17:44

    Житель Кургана угнал машину и въехал в забор в попытках скрыться от полиции

    Арина Бобкова

    Житель села Белозерское угнал автомобиль своей знакомой и устроил ДТП в Кургане, когда скрывался от сотрудников полиции. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт управления МВД России по Курганской области.

    Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что ее родственник похитил автомобиль Lada Vesta, в котором был оставлен ключ зажигания.

    Угнанный автомобиль сотрудники орагнов обнаружили в Кургане. Они попытались остановить злоумышленника, однако тот отказался выполнять требования и решил скрыться. Во время погони мужчина въехал в забор.

    «Установлено, что за рулем находился 40-летний ранее судимый житель Белозерского района. Он управлял машиной без документов. Подозреваемый признался в угоне, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.