Криминал 05 сентября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Кургана убил женщину, которая не вернула ему долг

Читать 360tv в

Житель Кургана, по версии следствия, убил женщину, которая взяла у него деньги в долг. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областных УМВД и СУ СК РФ.

Ситуация произошла 31 августа. По данным полиции, мужчина пришел в гости к знакомой, которая должна была ему денег. Между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес оппонентке несколько ранений принесенным с собой ножом. Потерпевшая погибла.

Реклама

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело.

Реклама

0 0 0 0 0 0