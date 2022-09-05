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05 сентября 2022, 18:59

Житель Кургана убил женщину, которая не вернула ему долг

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Житель Кургана, по версии следствия, убил женщину, которая взяла у него деньги в долг. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областных УМВД и СУ СК РФ.

Ситуация произошла 31 августа. По данным полиции, мужчина пришел в гости к знакомой, которая должна была ему денег. Между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес оппонентке несколько ранений принесенным с собой ножом. Потерпевшая погибла.

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело.

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Убийства

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