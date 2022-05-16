Житель Кургана убил свою знакомую и прятал труп в квартире

Житель Кургана убил свою знакомую, после прятал труп под одеялом в своей квартире. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт областной прокуратуры.

«Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и толкнул ее. Женщина упала на диван, и злоумышленник задушил ее», — заявили в ведомстве.

После убийства мужчина продолжал жить в квартире вместе с трупом. В свое жилье он никого не пускал. Тело он засыпал средством для чистки раковин и накрыл одеялом. Когда запах стал невыносимым, мужчина обратился в полицию. Его задержали. Мужчину приговорили к девяти с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.