Криминал 10 ноября 2022, 05:50 Житель Кургана стал фигурантом дела за нахождение на улице с оружием

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Сотрудники полиции Кургана остановили на улице местного жителя, который при себе имел пистолет, патроны и два ножа. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД России по Курганской области.

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По версии следователей, 50-летний злоумышленник не имел разрешения на пистолет. Против него возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки или ношения оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Теперь ему грозит заключение сроком до пяти лет.