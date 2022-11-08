Житель Кургана сильно избил оппонента во время драки у ночного клуба | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 13:56 Житель Кургана сильно избил оппонента во время драки у ночного клуба

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Курганец едва не убил оппонента во время уличной драки. Происшествие случилось около ночного клуба, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Курганской области.

«Пострадавший оказался в больнице с тяжелыми травмами. Жестокие удары ногами по голове пресекли очевидцы драки, поэтому молодой человек остался жив», — уточнили в ведомстве.

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Злоумышленник пытался сбежать за пределы региона, но его задержали. По данным пресс-службы СУ СКР Курганской области, он был также инициатором драки. Возбуждено уголовное дело.

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